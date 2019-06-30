بالصور والفيديو: زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

احتفلت الفنانة شهد الياسين بزفاقها خلال الساعات الماضية، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين، وكان من بين الحضور هبة الدري، ولمياء طارق، ومي البلوشي، وابنتها شيماء، والمذيعة إيمان نجم، وغيرهن.

ونشر العديد من الحضور مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف، ولم يتم الكشف في أي منها عن هوية زوجها، كما لم يتم الإعلان عن اسمه، فيما جرى تداول صورته.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو لشهد الياسين، عبر حسابها على ”إنستغرام“، مهنئة إياها على زفافها وكتبت: ”عرس شهد الياسين، الله يتمم عليها بالخير والسعادة“، وردت عليها شهد، قائلة: ”مشكورة يا حبيبتي يا روحي“.

وكانت شهد الياسين قد نشرت مقطع فيديو في مايو /أيار الماضي، شكرت فيه كل من بارك زواجها، وأعلنت أنها ستقيم حفل زفاف بعد شهر رمضان المبارك.

وتقول شهد الياسين في تصريح صحفي سابق عن نفسها إنها ”بنت الكويت“ مؤكدة أن أمها كويتية، وهي من مواليد ممثلة كويتية من أصول عراقية من مواليد 28 أغسطس/آب عام 1983، وقد بدأت حياتها الفنية أواخر التسعينيات، وكان ذلك من خلال دورها في المسلسل الاجتماعي ”حكايات كويتية“.