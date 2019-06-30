بالدعاء.. ريهام سعيد ترد على منتقديها بعد إصابتها بمرض بكتيريا الوجه

نشرت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد دعاء بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها؛ للرد على منتقديها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد

كانت قد تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وانتشرت العديد من التقارير تؤكد خضوعها لعملية جراحية خطيرة جراء إصابتها بمرضيسمى بكتيريا الوجه.

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ذكرت التقارير أن تلك الجراحة كانت تمثل خطرًا عليها، ولا تزال محاولات الأطباء قائمة؛ للقضاء على الميكروب.