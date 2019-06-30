نشرت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد دعاء بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها؛ للرد على منتقديها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن الإعلامية ريهام سعيدكانت قد تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وانتشرت العديد من التقارير تؤكد خضوعها لعملية جراحية خطيرة جراء إصابتها بمرض
ذكرت التقارير أن تلك الجراحة كانت تمثل خطرًا عليها، ولا تزال محاولات الأطباء قائمة؛ للقضاء على الميكروب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالدعاء.. ريهام سعيد ترد على منتقديها بعد إصابتها بمرض بكتيريا الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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