شاهد.. صورة نادرة تجمع الزعيم عادل إمام بنجله

نشر النجم محمد إمام صورة نادرة تجمعه بوالده الزعيم عادل إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها قائلاً: "صورة ليا مع أبويا..ايام فرقة ناجي عطا الله". يذكر أن الفنان محمد إمام شارك الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، و هو بطولة كل من "أنوشكا"، "أحمد السعدني"، "محمود البزاوي"، "نضال الشافعي"، "عمرو رمزي"، "أحمد التهامي"، "سناء يوسف"، الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، و هو بطولة كل من "أنوشكا"، "أحمد السعدني"، "محمود البزاوي"، "نضال الشافعي"، "عمرو رمزي"، "أحمد التهامي"، "سناء يوسف"،"محمد أبو الوفا"، "سهير الباروني"، "ماهر عصام"، "أحمد حلاوة"، "تميم عبده"، "نجلاء بدر"، "بطرس غالي"، "ألفت سكر"، "ياسر علي ماهر"، و المسلسل من تأليف يوسف معاطي، و إخراج رامي إمام.

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