نهال عنبر تكشف لـ"الوفد" تطورات الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

كشفت النجمة نهال عنبر ورئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف مؤكدة أن استقرار حالته الصحية نعمة كبيرة. وأضافت رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ "الوفد" أنه مازالت حالة الفنان عزت أبو عوف حرجة ولكنها مستقرة داخل العناية المركزة. أنه مازالت حالة الفنان عزت أبو عوف حرجة ولكنها مستقرة داخل العناية المركزة. Advertisements وأكدت : "الاستقرار لحد ذاته نعمة، نحمد الله عليها"، كما طالبت الفنانة نهال عنبر الاستمرار بالدعاء حتي أن يتم الله شفاءه على خير". يذكر أن النجم عزت أبو عوف يتلقي العلاج داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، و أنه يعاني من تعب في الكبد و القلب، و كان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع نجم الجيل تامر حسني.

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