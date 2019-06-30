شهيرة تثير الجدل مجددًا حول حجابها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية شهيرة، حالة جدل واسعة بعد نشرها صورة عبر خاصية الأستوري عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك” بدون حجاب.

شهيرة، ظهرت بشعرها الذي صبغته باللون الأشقر، وهو الأمر الذي أثار حيرة متابعيها حول خلعها للحجاب نهائيًا أو الاستمرار عليه.

وكانت صورة التقطت لشهيرة وصديقتها المقربة الفنانة سهير رمزي قد تسببت في هجوم لاذع عليهما بعد ظهورهما بلا حجاب، وذلك مشاركتهما في إحدى الفعاليات الخيرية، وقالتا وقتها إن الحفل كان نسائيًا وخالي من الرجال، وأن الصور تم تسريبها وذلك على الرغم من التقاطهما صورة مع المصمم المصري هاني البحيري خلال هذا الحفل.

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شهيرة، كانت قد أصدرت بيانًا قبل فترة أكدت أنها وإن كانت تتخفف في حجابها عما كانت تفعله من قبل فذلك من باب أنها أصبحت أكبر سنا، ولم تعد فتنة للشباب.

وأضافت: «أنها قررت أن تعود لارتداء الحجاب ليس خوفًا من الهجوم الذي تعرضت له، ولكن حتى لا تتحول إلى فتنة ويقلدها غيرها من الفتيات، وهي التي كانت دوما تدعو للحشمة».