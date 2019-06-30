هجوم على مادونا بسبب كليبها الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هاجمت بعض الجماهير النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مادونا، كما تعرضت لوابل من الانتقاد من قبل “بيشانس كارتر”، إحدى ناجيات مذبحة فلوريدا التي حصلت عام 2016، وراح ضحيتها 49 شخصًا، وذلك لأنها استوحت فكرة أحدث فيديو كليب أطلقته من هذه المذبحة.

وكانت مدة الكليب قد وصلت إلى 8 دقائق ونصف الدقيقة، واحتوى معظمه على مشاهد عنف، كإطلاق نار ودماء وموت، لدرجة أنه استفز الناجية “بيشانس”، ووصفته بـ “مطابق بطريقة مقززة لما شهدته تلك الليلة”، وذلك في أثناء حوارها مع موقع TMZ الأمريكي.

ويبدأ الفيديو برسالة تحذيرية للمشاهدين، تنذرهم بوجود مشاهد مزعجة عن العنف بالسلاح، وتؤكد بأن هذا الأمر يحصل كل يوم ويجب أن يتوقّف.

Advertisements

ويستكمل الفيديو بعرض مادونا وهي تجلس على آلة طباعة يدوية، بينما تتداخل المشاهد بوجود رجل يحمل سلاحًا داخل ملهى ليلي، ومن ثم تزداد حدة العنف في الكليب، لتصل حد إطلاق النار، وامتلاء الأرض بالجثث المُليئة بالدماء.

والجدير بالذكر أن رسالة مادونا في الفيديو، بالحد من العنف بالسلاح وإطلاق النار؛ لم تشفع لها إذ كان من الممكن لها أن توصل الرسالة بأسلوب آخر غير مزعج، ولا يطابق حادثة مأساوية حصلت على أرض الواقع.