ابنة كاردي بي تحصل على هدية ثمينة في عيد ميلادها الأول

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تستعد نجمة الراب والمطربة الأمريكية الشهيرة كاردي بي للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها “كالتشر”، الذي يصادف يوم الـ 10 يوليو، وقيل إنه سيكون احتفالًا فاخرًا.

وقامت النجمة بتكليف صائغ مجوهرات المشاهير “إليانت”، بتصميم الهدية المثالية، لطفلتها البالغة من العمر 11 شهرًا، حيث شارك الصائغ عبر حسابه على إنستجرام سلسلة من صور قلادة الألماس، والتي تأتي مزينة بأربع شخصيات، من برنامج “Word Party” للأطفال، الذي يعرض على شبكة نيتفلكس.

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كما شاركت الأم كاردي بي صورة القلادة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “سلسلة كالتشر الجديدة من برنامجها المفضل”.

ووفقًا لمجلة “دبليو”، أنفق الزوجان كاردي بي وأوفست خلال الـ11 شهرًا، التي تلت ولادة ابنتهما “كالتشر”، أكثر من 287 ألف دولار على مجوهراتها فقط.

والجدير بالذكر أن هذا التصميم المصنوع من الألماس والذهب الأبيض، كلف الثنائي نحو 143 ألف دولار، في حين أن أساور التنس الماسية والأقراط المطابقة التي اشترياها للطفلة في الشهر الماضي، كلفت 115 ألف دولار، علاوة على ذلك، أفادت المجلة في تقرير منفصل بأن عيد ميلاد “كالتشر” الأول، سيكلف والدتها نحو 574 ألف دولار.