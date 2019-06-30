إلتون جون يهاجم فلاديمير بوتين

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هاجم ‏المطرب البريطاني الشهير إلتون جون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بسبب حذف المشاهد التي تظهر الميول الجنسية المثلية للمغني إلتون جون، في فيلم “السيرة الذاتية” الجديد “Rocketman”، في صالات العرض السينمائي في روسيا.

الفيلم الجديد يكشف أسرار حياة أسطورة الموسيقى الشهيرة ألتون جون، من أيامه الأولى التي كان يدرس خلالها في الأكاديمية الملكية للموسيقى، وصولًا إلى صعوده السريع إلى عالم الموسيقى في السبعينات وما بعدها.

Advertisements

ويشارك في بطوله العمل كل من النجوم تارون إيجرتون وبرايس دالاس هوارد وريتشارد مادن وجيمي بيل وغيرهم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد منح إلتون جون وسام جوقة الشرف، مؤخرا، واصفاً إياه بـ”الأيقونة”، بحضور نحو 20 شخصاً مقرباً من الفنان البريطاني البالغ من العمر 72 عاماً.

وتحدَّث الرئيس الفرنسي إلى جون قائلا: هذا الالتزام من أجل الموسيقى ومكافحة الإيدز هو قصة حياتك عزيزي إلتون.. من جانبه، قال إلتون جون إنَّ علاقة حبّ عميقة تربطه بفرنسا، شاكراً البلد على التزامه في الكفاح ضدّ الإيدز وداعياً إياه لمواصلة هذه الجهود.