صور.. الفنانة الكويتية شهد الياسين تحتفل بزفافها بحضور نجمات الخليج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الكويتية شهد الياسين بزفافها في حفل ضخم، أقيم داخل أحد القاعات الكبرى، بحضور عدد كبير من نجمات الخليج.

الفنانة الكويتية تألقت في الحفل بفستان زفاف شديد الأناقة، ووضعت طرحة زفاف طويلة على راسها، وتزينت بمكياج قوي أبرز جمالها، وأمسكت بباقة ورود ملونة، وأكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات مميزة زادتها بريقا.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجمات الخليج منهن الفنانة لمياء طارق، ونورا، ومي عبدالله، وهبة الدري، ومي البلوشي وابنتها شيماء، والمذيعة إيمان نجم، وغيرهن.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل مقاطع فيديو للنجمات حضور الحفل وهن يرقصن على أنغام الموسيقى، كما تم تداول صورة لعريس شهد، الذي حاولت إخفائه عن الجميع.

وكانت شهد الياسين قد احتفلت بعقد قرانها في شهر مايو الماضي بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، واحتفلت بزواجها مع عدد من صديقاتها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت فيه وهي تتلقى التهاني من أصدقائها.

شهد أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني.. اللهم بارك لنا في زواجنا اللهم أجعل السعادة والفرح في حياتنا الحمد لله أولا وآخرا”.