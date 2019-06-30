الجمهور يتغزل في ابنة حلا شيحة بأحدث ظهور لها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها في صورة لها مع ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
حلا خرجت في نزهة مع ابنتها الصغرى عائشة، وكتبت معلقة: « اجمل لحظات العُمر هي اللحظات اللي بنخطفها وسط الزحمة مع احب و اعز الناس، كنت محتاجة اللحظات دي و عائشة بنتي اديتهالي من غير ما تقصد، اختطفوا لحظات مع ولادكم فعلاً لحظات من العمر».
جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بصورة ابنتها، وتغزل في جمالها الطفولي المبهر، كما عبرت الفنانة لقاء الخميسي عن إعجابها بها، وكتبت: «حياتي انا اسم الله الحافظ زي القمر».
حلا أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر لأعوام، وصرحت بأن طلاقها تسبب في تفرقة أطفالها، حيث يتواجد ابنيهما الأكبر سنًا مع والدهما، بينما يعيش معها ولداها الأصغر سنًا.
حلا نافست في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، حيث قدمت دور صافية، والعمل من بطولة النجم محمد رمضان، وماجد المصري.
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