نيللي كريم بملابس البحر على شاطئ الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية نيللي كريم إلى شاطئ الجونة من أجل قضاء أجازة صيفية هناك.

نيللي شاركت جمهورها في صور لها من على الشاطئ عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت بطلات ملفتة بملابس البحر، وارتدت المايوه.

الفنانة المصرية قالت إنه لا يوجد أجمل من البحر والشمس بالجونة، بينما تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أشاد بجمال طلتها.

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نيللي كريم تنتظر حاليا عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، مع الفنان كريم عبدالعزيز وهند صبري، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى.

الفنانة المصرية تغيبت عن دراما رمضان الماضي، وكان آخر عمل لها مسلسل «اختفاء»، والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك ببطولته محمد ممدوح، هشام سليم، وبسمة.

نيللي كريم ممثلة مصرية وراقصة باليه بدأت الظهور على الشاشة عام 1995 كراقصة في المسلسل المصري «ألف ليلة وليلة»، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم «سحر العيون».

كان لها عدة مشاركات في السينما ومنها: «غبي منه فيه، آخر الدنيا، الرجل الغامض بسلامته»، ولكن نجاحها الأكبر كان من خلال الدراما بعدة أعمال ومنها: «سجن النسا، تحت السيطرة، اختفاء».