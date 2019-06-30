رانيا محمود ياسين لـ"العين الإخبارية": عملي في الإعلام أضرني فنيا

ابتعدت الممثلة المصرية رانيا محمود ياسين عن الساحة الفنية فترة طويلة لانشغالها بتقديم برامج في عدد من الفضائيات العربية، حيث طالتها شائعات كثيرة محتواها أنها اعتزلت الفن واكتفت بدور الإعلامية المهتمة بالحياة السياسية، لتواجه تلك الشائعات بالمشاركة في عدة أعمال، منها فيلم "قهوة بورصة مصر" الذي عرف طريقه إلى دور العرض منذ أيام، ومسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام المقرر عرضه في رمضان 2020.

في حوارها لـ"العين الإخبارية" كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن أسباب حماسها للمشاركة في فيلم "قهوة بورصة مصر" وملامح دورها في مسلسل "فالنتينو".. فإلى نص الحوار..

لماذا فضلتِ الغياب عن الساحة الفنية؟

لم أتعمد الغياب، لكن هناك من تربص بي وحاول إبعادي عن الساحة الفنية وراح يستغل حماسي لتقديم برنامج على قناة فضائية، وبدأ يروج شائعة اعتزالي الفن والانشغال بالإعلام، وأدركت أنني في أزمة عندما وجدت شركات الإنتاج تتجاهلني ولا تضعني في حساباتها.

هل تشعرين بالندم على تجربتكِ في مجال الإعلام؟





لا أشعر بالندم لأنني كنت أعتبر نفسي مقاتلة في الجيش، فكنت أهاجم الإرهاب وأحاول من خلال برنامجي كشف المؤامرات التي تهدف إلى إثارة البلبلة في مصر، واتهموني بأنني أجامل النظام، وأهوى النفاق السياسي، وأنا بريئة من كل هذا، فلست نادمة على عملي في الإعلام، على الرغم من أنني أرى أنه أضرنى فنيا.

البعض يرى أن الوسط الفني في مصر يعمل بمنطق "الشلة".. هل تتفقين مع هذا الرأي؟

Advertisements

أتفق تماما مع هذا الرأي، هناك "شللية" تسيطر على شركات الإنتاج، وأنا لم أنتمِ إلى "شلة" طوال حياتي، ولم أستغل اسم والدي في الفن أو الإعلام، وراضية بما حققته خلال مشواري الفني.

ما أسباب حماسكِ لفيلم "قهوة بورصة مصر"؟

لأنه يعتمد على فكرة البطولة الجماعية، كما أنه يضم نخبة محترمة من نجوم التمثيل في مصر مثل حسن حسني وعلاء مرسي ومصطفى قمر ويناقش الفيلم أيضا قضايا مهمة، مثل قضية الهوية في مصر وينتقد أيضا الهجرة غير الشرعية.

وما ملامح شخصيتكِ في الفيلم؟

أجسد شخصية موديل جميلة تأتي من مدينة المنصورة إلى القاهرة، وتذهب إلى الرسامين لعمل بورتريهات لها في مقابل مبالغ مالية، وتبدو هذه الفتاة من الخارج مبهرة وجميلة لكنها من الداخل محطمة ومكسورة، خاصة أنها تفشل في الزواج من الإنسان الذي أحبته.





كيف كانت ردود الفعل بعد العرض الخاص للفيلم في الإمارات؟

الفيلم أقيم له عرض خاص في دبي وفي جدة بالمملكة العربية السعودية، وأخبرني مخرج العمل أحمد نور الذي كان موجودا مع نسخة الفيلم، وحضر العروض الخاصة خارج مصر، بأن العمل أحدث حالة جيدة والإقبال عليه كبير.

هل توجد لديكِ مشروعات في الدراما التلفزيونية؟

أشارك في بطولة مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز، وأجسد في المسلسل دور معلمة في مدرسة يمتلكها عادل إمام بطل العمل، ويناقش المسلسل قضايا كثيرة منها قضية التعليم.

وماذا عن كواليس العمل مع عادل إمام؟

هذا اللقاء الأول مع الزعيم عادل إمام، وقد تأخر 11 عاما، حيث سبق أن رشحني للوقوف أمامه في فيلم مرجان أحمد مرجان، ولكنني اعتذرت بسبب الحمل، والحمد لله جاءت الفرصة للمرة الثانية في مسلسل فالنتينو، والوقوف مع الزعيم فرصة رائعة لكل فنان لأنه تاريخ كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.