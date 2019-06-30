5 يوليو.. "هاني شاكر جاي على جدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد المطرب المصري هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، الجمعة 5 يوليو/تموز المقبل، على المسرح الروماني في مدينة جدة السعودية.

وتعدّ البادرة امتداداً للنجاح الكبير الذي حقّقه حفله الأول في المملكة، بعنوان "وتر عبدالحليم".



ويحمل الحفل الجديد شعار "هاني شاكر جاي على جدة"، حيث يُنتظَر أن يقدِّم خلاله الفنان المُلقَّب بـ"أمير الغناء العربي" عدداً كبيراً من أغانيه التي تألّق بها طوال مشواره الفني، وأبرزها "أمرك"، و"وعد مني"، و"ياريتني"، و"نسيانك صعب أكيد"، و"ياريتك معايا"، و"لو بتحب"، فضلاً عن "جانا الهوا"، و"لسة بتسألي"، و"علّي الضحكاية"، و"غلطة"، و"مع قلبك".

ويُقام الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة، وبمشاركة عبدالله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية.