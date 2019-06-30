نيك جوناس يُنقذ بريانكا شوبرا من السقوط في البحر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ زواجهما في ديسمبر الماضي، يلفتُ الثنائي "نيك جوناس" و"بريانكا شوبرا" الأنظار إليهما دائمًا بمدى انسجامهما وحبهما الواضح، فضلًا عن إطلالاتيهما المميّزة.

ويقضي الثنائي حاليًا عطلة مميزة في مدينة "باريس"، استعدادًا لزفاف "صوفي تيرنر" و"جو جوناس"، ومنذ بداية عطلتهما وهما يستمتعان بوقتهما وسط أجواء باريس الرومانسية.

ومؤخرًا تواجد "نيك" و"بريانكا" على متن يخت وسط مجموعة من الأصدقاء، وحدثت موجة شديدة ضربت اليخت، أدّت إلى اختلال توازن "بريانكا" التي كادت أن تسقط في الماء لولا سرعة بديهة "نيك".

وفي الفيديو الذي نشرته مجلة "ميس كيرا"، يُمكن رؤية كيف أوشكت "بريانكا" على السقوط من اليخت عندما فقدت توازنها وبدأت في التراجع للخلف بعد أن اهتزّ اليخت فجأة، ولكن سرعان ما التقطها "نيك" وأنقذها.

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ولحسن الحظ، لم يحدث شيء سيىء، وأكمل الثنائي رحلتهما في سلام، وكما هو متوقع، انبهر الجميع بما فعله "نيك".

وعلى الصعيد الفني، ستُشارك "بريانكا" في فيلم "ذا سكاي إز بينك" جنبًا إلى جنب مع "فرحان اختار" و"زايرا وسيم"، والمقرّر إصداره في أكتوبر هذا العام، كما تستعدُّ للتعاون مع الممثلة الأمريكية "ميندي كالينج" في فيلم آخر.