شاهدوا فتحة أزرار سترة أصالة تحدث صدمة.. “فيه بطانة”؟

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 11:55 مساءً - أبهرت الفنانة السورية أصالة متابعيها بإطلالة مميزة اعتمدتها مؤخراً. وجاء هذا بعد نشرها صورة جديدة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات”إنستغرام”.

وبدت فيها وهي تتألق بسترة وسروال بتدرجات البيج. ولاحظ الكثير من المتابعين أنها تركت أزار السترة مفتوحة متسائلين عن سبب ذلك.

ومما كتبوا: “بدا الصدر بتفتح اهو يا أصالة خلي بالك. كان ليكي تصريح زمان عاللبس ياريت ماترجعيش فيه عشان بنحترمك” و”في بطانة مكان الأزرار؟” و”أي وأهم الشي فتحي عصدرك أكتر”.

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وتعليقاً على الصورة التي حققت أكثر من 9 آلاف إعجاب في الـ30 دقيقة الأولى بعد نشرها كتبت الفنانة: “سنلتقي في جدّة الساحرة النّابضة بالحياة والفرح. سنلتقي في ليلة استثنائيّه لأنّها ليلة سهم الذي ألبس الموسيقى ثوباً جديداً، ثوباً أبهر حتّى شركاءه في النجاح فأصبحتُ في كل مرة أغني من خلال عالم، أتحدّى بصوتي كي أصل أطراف الشعور الذي صاغه هو ببساطة وسلاسة أيّام قليله تفصلنا عنّ هذا الحدث”.

كذلك تلقت الفنانة تعليقات تشيد بجمال إطلالتها من عدد من النجمات وأولهن الفنانة بلقيس فتحي التي كتبت: “شوي شوي علينا قلبي الصغير لا يحتمل”. كما علقت الفنانة هند صبري: “أحب الستايل”.