بعد مفاجأة ولادة طفله.. خمنوا ما هي جنسية زوجة قصي خولي!

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 11:55 مساءً - فاجأ الممثل السوري قصي خولي متابعيه ومعجبيه بإعلان ولادة طفله الأول كاشفاً بذلك زواجه غير المعلن.

وأحدث هذا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الكثيرون عن هوية الزوجة وجنسيتها.

وفي هذا الإطار أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر ما كشفه الصحافي اللبناني ربيع هنيدي عن ذلك. فقد نشر من خلال حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة له مع الفنان مشيراً من خلالها إلى أن الزوجة أميركية.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> https://www.instagram.com/p/BzPNLFghc9R/قصي_خولي.. وأهلا بك في عالم الأباء.. ويتربى بعزك يا “ابو العميد” . #ربيع_هنيدي A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi) on Jun 27, 2019 at 8:01pm PDT

ويشار إلى أن خولي فاجأ الجميع بعدما نشر صورة ليده مع يده الطفل حققت أكثر من 190 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

وتعليقاً عليها كتب: “من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره. الله يحميلي العميد جونيور و لا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعاً”.