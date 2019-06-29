شاهدوا.. ممثلة شهيرة تظهر بإطلالة غريبة بعد سيلان ماكياج عينيها

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 11:55 مساءً - نشرت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك على حسابها على “إنستغرام” صورة لها بدت فيها بإطلالة غريبة جداً.

وظهرت بملامح مخيفة وهي تنظر إلى وجهها في المرآة حيث لوحظ سيلان ماكياج عينيها.

وعلقت على ذلك بطريقة طريفة حيث توجهت إلى المتابعين بالسؤال: “كيف ترون ماكياجي؟”.

وتفاعل معها عدد كبير جداً من هؤلاءوتراوحت آراؤهم بين من اعتبروا أنها تبدو جميلة في كل حالاتها ومن رأوا أن شكلها مخيف.

وتبين من خلال فيديو نشرته أن الصورة التقطت بعد انتهائها من تصوير أحد مشاهدها في عمل جديد وأن سبب سيلان ماكياجها هو بكاؤها في المشهد.