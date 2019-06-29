كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 11:55 مساءً - نشرت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك على حسابها على “إنستغرام” صورة لها بدت فيها بإطلالة غريبة جداً.
وظهرت بملامح مخيفة وهي تنظر إلى وجهها في المرآة حيث لوحظ سيلان ماكياج عينيها.
وعلقت على ذلك بطريقة طريفة حيث توجهت إلى المتابعين بالسؤال: “كيف ترون ماكياجي؟”.
وتفاعل معها عدد كبير جداً من هؤلاءوتراوحت آراؤهم بين من اعتبروا أنها تبدو جميلة في كل حالاتها ومن رأوا أن شكلها مخيف.
وتبين من خلال فيديو نشرته أن الصورة التقطت بعد انتهائها من تصوير أحد مشاهدها في عمل جديد وأن سبب سيلان ماكياجها هو بكاؤها في المشهد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ممثلة شهيرة تظهر بإطلالة غريبة بعد سيلان ماكياج عينيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.