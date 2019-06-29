انتقادات لاذعة لـ “هبة مجدي ومحمد محسن” بسبب صورة ابنتهما

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 11:55 مساءً - يبدو أن الفنانة هبة مجدي وزوجها المطرب محمد محسن أرادا أن يسيرا على خطى النجوم الذين لا ينشرون صوراً واضحة لأولادهم، إذ لم ينشرا أي صورة واضحة لابنتهما دهب.

لكن محمد محسن فضل مشاركة جمهوره بصورة عائلية ظهر فيها مع زوجته هبة وابنتهما، ولكي يخفي وجهها استخدم شكل تعبيري ووضعه على الصورة حتى لا تظهر ملامح الصغيرة.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram ❤️❤️ A post shared by Mohamed Mohsen (@mohsenband) on Jun 27, 2019 at 9:24am PDT A post shared by Mohamed Mohsen (@mohsenband) on Jun 27, 2019 at 9:24am PDT



وبمجرد أن نشر الصورة انهالت عليه الانتقادات والهجوم من قبل المتابعين لحجبه وجه الصغيرة من الصورة، فقالت إحدى المتابعات: “مع احترامي حضرتك منزل الصورة ليه وبنتك فيها وحاطت إيموشن كان ممكن تتصور نفس الصورة من غيرها.. وطبعا ردك دي حرية مش عاوز البنت تتشهر أخليها حرية شخصية أما تكبر وبلابلابلا، على فكرة مش إعجاااز على فكرة إنك تخبيها يعني مش فاهمة محدش غيركم اللي خلفوا!!!!!!”. وأضافت متابعة أخرى قائلة: “بجد مش فاهمة لزمته إيه القلب ده.. خلاص حط صورة أنت ومراتك وملهاش لزمة دي”.

على جانب آخر، كانت مجدي احتفلت قبل أيام بحصولها على درجة الماجستير في فنون الموسيقى العربية، وشاركت جمهورها بصورها من الاحتفال.

يشار إلى أن مجدي شاركت في رمضان 2019 في مسلسلي “ولد الغلابة” مع أحمد السقا، و”طلقة حظ” مع مصطفى خاطر.