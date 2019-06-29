نجمة “باب الحارة” تجري عملية جراحية عاجلة!.. وهو مرض المطربين

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 11:55 مساءً - أجرت الفنانة السورية القديرة سحر فوزي، إحدى نجوم مسلسل “باب الحارة”، عملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، والعملية التي قامت سحر بإجرائها هي للحبال الصوتية نتيجة وجود مشكلة بسيطة، حيث تقضي حالة نقاهة في الوقت الحالي وهي بصحة جيدة.

ونشرت النجمة السورية سلمى المصري صورة برفقة سحر قبل دخول غرفة العمليات، فيما مازحتها قائلة : “إن شاء الله بتقومي بالسلامة .. وبيطلع صوتك أحلى من صوت أم كلثوم”.



ونقل موقع “الفن” عن فوزي قولها “أجريت عملية جراحية في الحبال الصوتية نتيجة الضغط والتعب والإجهاد، وقد تشكل بوليب في حلقي ما استدعى إزالته لأنه يعطي المريض صوتاً خشناً، وهو ذات العمل الجراحي الذي أجرته السيدة صباح الجزائري قبلي، وهو بشكل عام مرض المطربين”.

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وتابعت ” عندما كنت أؤدي دوري في مسلسل “سلاسل ذهب” اكتشفت أن عليّ اتخاذ القرار بإجراء العمل الجراحي بأسرع وقت، وقد منعني الأطباء من الكلام والتدخين لأسبوعين”.