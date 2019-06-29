نوال الزغبي للصحافي الذي تقدم لها بالزواج: شكرا يا أحلى عريس!

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 11:55 مساءً - يبدو أن قصة الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ والصحافي ​دويع العجمي​ التي بدأت بطريقة فكاهية لطيفة ما زالت مستمرة حتى اليوم، خصوصا بعد ان طلب يدها أمام المتابعين.

فبعد ان قام العجمي بمعايدة الزغبي على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بمناسبة عيد ميلادها، ردت الزغبي التي تمتلك حس الفكاهة قائلة: “شكرا يا أحلى عريس”.

وجاء بمعايدة دويع وهو أحد المعجبين بالفنانة نوال الزغبي وبمسيرتها الفنية: “بحجم السعادة التي تنثرينها بصوتك وبقدر الحب الذي به تتغنين دائمًا كل عام وأنتِ بنجاح وتميز وكل يوم وأنتِ المضيئة بقلوب المحبين فالحياة تليق بك حتى ننتهي .. تبقين الذهبية التي لايغيرها الزمن .. ولا الظروف”.