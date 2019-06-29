نادية لطفي تكشف لـ"العين الإخبارية" آخر تطورات حالتها الصحية

قالت الممثلة المصرية نادية لطفي إن حالتها الصحية مستقرة وإنها سعيدة باهتمام الجمهور بها وحرصه على متابعة حالتها والاطمئنان عليها.

وأكدت نادية لطفي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" سعادتها بما تشهده مصر من مشروعات تنموية قائلة: "للرئيس عبدالفتاح السيسي منزلة كبيرة في قلبي لأنه وطني مخلص ويخوض معركة كبيرة ضد الإرهاب الذي يتربص بالوطن".

وتابعت: "أشعر بحزن ومرارة عند سماع أنباء عن وقوع حادث إرهاب، وأتمنى أن يدفن شهداء الوطن في قلبي، وأثق بأن مصر سوف تنتصر في معركتها ضد الإرهاب ولا أملك إلا الدعاء".

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وعن أهم جائزة تسلمتها قالت: "حصلت على جوائز كثيرة خلال مشواري الفني ولكن أعتبر وسام نجمة القدس الذي تسلمته من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أهم جائزة في حياتي لأن فلسطين تسكن في قلب كل عربي".

وحول شروطها لتقديم قصة حياتها في مسلسل أوضحت الفنانة القديرة: "أرحب بالفكرة ولكن بشرط أن أجد كاتبا متميزا يستطيع أن ينقل حياتي للمشاهد بكل تفاصيلها بموضوعية ودقة".

وبسؤالها عن حالتها الصحية قالت: "كنت أعاني من عرق النسا وهذا أمر صعب جدا ودخلت مستشفى المعادي العسكري، وبفضل الله امتثلت للشفاء منذ عامين وحالتي مستقرة وأتابع كل شيء حولي".

وعن أحب الأدوار إلى قلبها قالت: "كل عمل شاركت فيه واستغرق مساحة من تفكيري له مكان في قلبي وفي ذاكرتي ولكن توجد أعمال لها مكانة شديدة الخصوصية مثل دوري في فيلم (الناصر صلاح الدين) فقد استغرق التدريب على الفروسية والشيش والحديث باللغة العربية عامين كاملين، ولهذا أعتز بهذا العمل، كما أنني أحب دوري في فيلم (قصر الشوق)، وشخصية الخادمة في فيلم (قاع المدينة) من تأليف يوسف إدريس".