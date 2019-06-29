تركي آل الشيخ يكشفُ عن ألبوم عمرو مصطفى.. ويؤكّد: سيكون نقلةً بعالم الموسيقى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعدُّ المطرب المصري عمرو مصطفى لطرح ألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، الذي أعلن أن الألبوم سيكون مفاجأة للجمهور في الوطن العربي.

وكشف تركي آل الشيخ، أن الألبوم سيتم التعاون فيه مع نخبة من الموزعين العالميين، ويعود فيه عمرو مصطفى للتلحين، رغم اعتزاله الذي أعلنه منتصف يونيو الجاري.

وأكّد تركي أنه سيكتب جميع كلمات أغاني الألبوم وسيتم طرحه يوم 4 أغسطس المقبل، الذي يوافق يوم عيد ميلاده، موضحًا أنه يرفع راية التحدي في هذا العمل؛ لأنه سيكون نقلة نوعية في عالم الموسيقى العربية.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: "سيجمعني ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى، وتوزيع نخبة من الموزعين العالميين، وفي أكبر وأحدث استديوهات العالم".

وأضاف المستشار في الديوان الملكي السعودي، قائلًا: "أعتقد أنه سيكون نقلة في عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي".

واستطرد في منشوره، "اعملوا مزيكا زي كده أو كونوا مستمعين فقط، موعدنا 4 أغسطس في يوم ولدت فيه، وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه كنت مهتمًا بكل التفاصيل، وأكثر ما أتعبني جنان عمرو مصطفى، ربنا يتمم على خير أتحداكم".

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وكان المطرب المصري عمرو مصطفى، قد أعلن اعتزاله التلحين، بعد 20 عامًا أمضاها في هذا المجال، لكنه أكد أنه سيتجه للغناء فقط، واحتفل الملحن والمطرب المصري بمرور 20 عامًا على عمله بمجال التلحين، واستغل تلك المناسبة ليعلن عن تحضيره لألبوم جديد سيطرحه هذا العام.

كما علّق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على قرار اعتزال عمرو مصطفى للتلحين، وذلك على "فيسبوك"، فنشر صورة جمعت الفنان عمرو مصطفى بأحد أصدقائه، وكتب: "عمرو مصطفى بعد ما أقنعه العاصي باعتزال التلحين، حتوحشنا يا عمرو".

يُذكر أن تركي آل الشيخ، تعاون مع عمرو مصطفى في عدد من الأغاني، منها: "برج الحوت"، و"مقدرش على النسيان".