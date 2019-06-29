شاهدي حفل زفاف المغنية كاثرين ماكفي على المنتج دايفيد فوستر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أننا سنشهدُ العديد من حفلات زفاف المشاهير هذه الفترة، فمع استعداد صوفي تيرنر وجو جوناس لحفل زفافهما الفخم في فرنسا، دخلت المغنية والممثلة الأمريكية كاثرين ماكفي القفص الذهبي.

لفتت كاثرين ماكفي 35 عامًا الأنظار بجمالها ورقتها أمس الجمعة، خلال حفل زفافها على المنتج ديفيد فوستر 69 عامًا، والذي أُقيم في الكنيسة الأرمنية في كينغستون في لندن.

وبدت كاثرين في غاية الجاذبية، حيث ارتدت فستانًا منفوشًا من التل من توقيع "زاك بوزن"، تميز بتصميمه الكلاسيكي المنفوش وقصّة الصدر على شكل قلب.

أكملت "كاثرين" إطلالتها بحذاء فضي، وارتدت مجوهرات بسيطة، كما تميّزت تسريحتها بالبساطة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا ركّز على ألوان النيود، وأضفى انسدال الطرحة على وجهها لمسة من الكلاسيكية لإطلالتها.

تزيّنت الكنيسة بالورود واقتصر الحفل على الأصدقاء وأفراد العائلة، حيث ذكرت الصحيفة أن عدد الضيوف بلغ 80 شخصًا، من بينهم ابنتا ديفيد "سارة" و"إرين فوستر" من زوجته السابقة "ريبيكا داير"، كما حضر لاعب كرة القدم روجر فيدرير وزوجته ميركا فافرينيتش.

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وكان "زاك بوزن" بطل إطلالة "كاثرين"، من أبرز ضيوف الحفل، ويمكن رؤيته وهو يساعدها أثناء خروجها من السيارة، ويضبط طرحتها حرصًا على أناقتها، كذلك إطلالة "ديفيد" الذي تألق ببدلة كلاسيكية أنيقة.

وقبل ساعات من زفافها، أعربت "كاثرين" عن حُبها لـ "ديفيد" عبر "إنستغرام" وقالت: "قبل 13 عامًا بالضبط، تم إطلاق أول أغنية لي: في مكان ما فوق قوس قزح.. واليوم سأتزوج الرجل الذي أنتجها، الحياة مليئة بالمصادفات الجميلة. شكرًا لك لأخذك لي فوق قوس قزح يا ديفيد".

وفي وقت لاحق بعد الزفاف، احتفل الثنائي في نادي "أوزوالدز" في "مايفير"، حيث تألقت "كاثرين" بفستان حريري جذاب باللون الأزرق.

ويأتي زفاف "كاثرين" و"ديفيد" بعد 11 شهرًا من إعلان خطوبتهما، وتعد هذه زيجتها الثانية، بعد انفصالها عن الممثل "نيك كوكاس" في 2016، بعدما تزوجا في 2008.

بينما تزوج ديفيد أربع مرات ولديه 5 بنات و7 أحفاد، وكان زواجه الأخير من "يولاندا حديد" والدة "جيجي" و"بيلا حديد"، قبل انفصالهما في عام 2017 وارتباطه بكاثرين في العام ذاته.