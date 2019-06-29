فيديو وصور| أصالة بإطلالة أنيقة في حفلها بجدة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
بدأ منذ قليل حفل الفنانة أصالة نصري، "ليلة سهم"، ضمن حفلات موسم جدة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.
وطلت أصالة على جمهورها بإطلاله أنيقة، إذ ارتدت فستانًا ذهبيا طويلا مرصعا بالفصوص، كما حرصت أن تظهر بمكياج هادئ متناسب مع إطلالتها.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة أصالة، ويشارك فى الحفل المعروف باسم "سهم" كل من: أسماء المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية.
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