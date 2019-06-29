فيديو| أحمد جمال من المسجد الأقصي: "الوصول هنا كان فيلم رعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهر المطرب الشاب أحمد جمال، في فيديو من أمام المسجد الأقصي خلال زيارته لدولة فلسطين.
ونشر جمال، الفيديو عبر حسابه علي "تويتر" وعلق عليه قائلا: " من داخل ساحة المسجد الأقصي".
وقال أحمد جمال في الفيديو: "أنا كده أمام ساحة المسجد الأقصي.. أمام قبة الصخرة، والوصول للمسجد كان فيلم رعب، عشان أوصل هنا قصة طويلة في التفاصيل، المهم إني وصلت، وبجهز دلوقتي عشان ادخل أصلي، وربنا يكتبهالكم".
وكان أحمد جمال، قد أحيا الأحد الماضى، حفلاً غنائيًا فى مدينة رام الله بفلسطين المحتلة، ضمن فعاليات مهرجان "وين ع رام الله".
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