علا رشدي ترد على متابعة انتقدت "شكلها": "مش هعمل عمليات تجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة علا رشدي على انتقاد متابعة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بعد نشر صورة لها من حفل الفنان أندريا بوتشيلي، الذي أقيم مساء أمس.

وكتبت إحدى متابعات علا تعليقا على الصورة قالت فيه: "وحشة جدا، اعملي لك شوية عمليات في ايه بس"، لترد الفنانة علا على التعليق: "حضرتك مش مجبرة إنك تتابعي صفحتي ولا تشوفيني، وأنا هفضل على طبيعتي، لأن دا شكلي وأنا فخورة وراضية وبحبه من غير أي عمليات".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي فيلم "قصة حب"، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، وإخراج عثمان أبولبن.