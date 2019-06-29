إليسا لـ"أحلام": "إنتي ملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت المطربة إليسا رسالة للمطربة أحلام، عبر حسابها على "تويتر".

وقالت إليسا في رسالتها: "أنا أفتخر بثقتك ومحبتك وقيمتك الفنية العربية، وتواضعك إللي بيخلي الكل يحبك.. إنتي ملكة بكل معنى الكلمة.. بالحضور والقيمة والأخلاق"

وكانت المطربة أحلام قد نشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة لإليسا من حفلها في المغرب، وعلقت عليها قائلة: "جمهور المغرب جمهور عالمي ومختلف، فكيف لا يحضر للمختلفة إليسا.. العالمي للعالمية.. فخر الأغنيه العربية وأحساسها.. بيليق عليكي النجاح.. وأنا أفتخر بكي وبصوتك وأحساسك".

وكانت المطربة اللبنانية إليسا، قد أحيت حفلا غنائيا بالمغرب، يوم الأربعاء الماضي، ضمن فعاليات الليلة الخامسة من ليالي مهرجان موازين الغنائي الدولي في دورته الـ 18.

