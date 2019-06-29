فيديو| حسن الرداد يتجول في شوارع القاهرة بـ"العجلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر الرداد في الفيديو وهو يتجول بـ"العجلة" في شوارع القاهرة، وعلق: "من أحلى الرياضات في العالم". يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل "الزوجة 18" الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كوكي وآية سماحة ومحمود الليثي وهيدي كرم وسلوى خطاب ومحمود البزاوي.

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