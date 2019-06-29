بدرية طلبة تعيد عرض "ريا وسكينة" بمشاركة إنتصار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد الفنانة بدرية طلبة لعرض مسرحيتها "ريا وسكينة" بمشاركة الفنانة إنتصار، أول أيام عيد الأضحى المقبل.
ونشرت بدرية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بوستر دعائيا للمسرحية وظهرت بجانبها الفنانة إنتصار، وعلقت على الصورة: "استنونا بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك مسرحية ريا وسكينة من تاني".
جدير بالذكر أن الفنانة بدرية طلبة قدمت "ريا وسكينة" على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة السالمية بالكويت، بمشاركة فنانين من الخليج منهم: "داود حسين، هيا الشعيبي، إلهام الفضالة، خالد البريكي، عبدالله الحمادي، على الفرحان".
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