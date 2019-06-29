وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

غيب الموت اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض.

وأعلن إسلام نجل الفنان محمد أبو الوفا، عن وفاة والده، عبر حسابه في فيسبوك وتابع “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله”.

يذكر أن الفنان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس” وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.

وحقق أبو الوفا في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها “يونس ولد فضة”، “شهادة ميلاد”، “ابن حلال”، “القيصر”، “الميزان”، “الشارع اللي ورانا”.