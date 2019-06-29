تعرف على حياة محمد أبو الوفا في عيون أصدقائه

روى محمد جبريل الصديق وجار الفنان الراحل محمد أبو الوفا في تصريح خاص لـ "الوفد" عن حياة الفنان الراحل قائلاً: "ولد في محافظة الفيوم، و تخرج من جامعة الأزهر، و عمل مدرسا للغة العربية".
وأكد محمد جبريل أن الفنان الراحل محمد ابو الوفا لم ينال حظه من التمثيل قائلاً: "كان راجل طيب جداً، اشتغل في عدد كثير من الاعمال، و اغبلها كان المسرح، و لما اشتهر كان في آخر سنين حياته".
وأضاف محمد جبريل "أما عن حياته خلف
وأكد صديق الفنان الراحل أنه كان يتمتع بشخصية هادئة، قائلاً: "كان طيب جدا، و كان دائماً عندا يراه الأطفال يلتفوا حلوه مرددين "عم كامل" بصوت عالي، و هو يلتقط الصور معاهم، و كان دائماً يجلس في القهوة دون خجل أو كان يعامل الكل مثل أي شخص و عندا يريدون التقاط الصور التذكرية معه كان يوافق دون تردد حتي لو كان مجهداً".
يذكر أن الفنان محمد ابو الوفا انتقل صباح اليوم السبت الموافق 29 يونيو، واستقبلت أسرة الفنان محمد أبو الوفا العزاء فيه، في مقابر أسرته بقرية تلات إحدى القرى التابعة لمركز الفيوم، وذلك عقب دفنه بعد أداء صلاة الجنازة عليه.
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