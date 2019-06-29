في هدوء تام.. رحيل الفنان محمود جليفون

رحل عن عالمنا الفنان محمود جليفون، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا عدد ضخما من أعماله الفنية و التي بلغت ما يقرب من 150 عملا فنيا بين المسلسلات و الأفلام.
وظهر جليفون في مجموعة أعمال منها: "شباب رايق جدا، شمس، دهشة، بوابةالحلواني، حواري بوخاريست، عايزة اتجوز، إزاي الصحة، وضع أمني، هربانة منها، نصيبي وقسمتك" وغيرهم.
وعمل في عدد قليل من الأفلام السينمائية بأدوار ثانوية مساعدة، قدم أكثر من 150 مسلسلًا كان أولهم مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين" عام
يذكر أن الفنان محمود جليفون من مواليد 7 مارس 1945، بدأ مسيرته الفنية في نهاية السبعينيات، وهو ممثل تليفزيوني عمل بمسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون.
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