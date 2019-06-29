في هدوء تام.. رحيل الفنان محمود جليفون

رحل عن عالمنا الفنان محمود جليفون، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا عدد ضخما من أعماله الفنية و التي بلغت ما يقرب من 150 عملا فنيا بين المسلسلات و الأفلام.

وظهر جليفون في مجموعة أعمال منها: "شباب رايق جدا، شمس، دهشة، بوابة

الحلواني، حواري بوخاريست، عايزة اتجوز، إزاي الصحة، وضع أمني، هربانة منها، نصيبي وقسمتك" وغيرهم.

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وعمل في عدد قليل من الأفلام السينمائية بأدوار ثانوية مساعدة، قدم أكثر من 150 مسلسلًا كان أولهم مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين" عام

1978، و هو رئيس العمال في الفيلم التليفزيونى "أيام الخادمة أحلام" 2005، وهو عباس التمرجي في فيلم "الملعوب" 1987. ومن المسلسلات التي شارك فيها: "الرايا البيضا" 1988، "عائلة الأستاذ شلش" 1985 ، "تاجر السعادة" 2009 ، "الركين" 2013.

يذكر أن الفنان محمود جليفون من مواليد 7 مارس 1945، بدأ مسيرته الفنية في نهاية السبعينيات، وهو ممثل تليفزيوني عمل بمسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون.