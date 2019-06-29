رنا سماحة ضيفة أمير كرارة في "سهرانين"

أعلنت النجمة رنا سماحة حلولها ضيفة الجزء الثاني من برنامج "سهرانين"، و الذي يقدمه النجم المتألق أمير كرارة، حيث نشرت صورة تجمعها مع النجمة حلا شيحة والنجم حسن الرداد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت عليها كاتبة: "أستنوني مه النجوم اللي بحبهم
يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب "ها أنا ها أنت"، و الأغنية من كلمات يونس آدم، و ألحان مروان أصيل، و الكليب من إخراج سامي بساط.
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