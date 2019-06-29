بالصور.. هايدي موسى تقضي إجازة الصيف في الجونة

نشرت النجمة هايدي موسى، بعض الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك أثناء إجازتها الصيفية في المنتجع السياحي "الجونة" بمدينة الغردقة. في المنتجع السياحي "الجونة" بمدينة الغردقة. يذكر أن الفنانة هايدي موسى طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "أنا اتعودت"، وهي من كلمات نادر عبدالله، و ألحان حسين محمود، و توزيع طارق عبد الجابر، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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