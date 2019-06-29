أحمد عز ينشر صورة من كواليس ولاد رزق 2

كشف النجم أحمد عز كواليس تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، حيث نشر صورة تجمعه بفريق العمل من داخل لوكيشن التصوير، في أحد معارض السيارات، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام". وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام". يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" بطولة كل من عمرو يوسف، خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، غادة عادل، باسم سمرة، سيد رجب، كريم قاسم، ندى موسى، و الفيلم من تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان. Advertisements

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