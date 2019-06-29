هكذا رثت إنجي أمين المخرج محمد النجار

رثت النجمة إنجي أمين المخرج الراحل محمد النجار بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورة جمعتها به عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقتعليها كاتبة: "حزنت جدًا لوفاة المخرج الكبير محمد النجار كان شخصية جميلة و محترمة و إبداع فنى
يذكر أن نجمة ذا فويس إنجي أمين طرحت سابقاً ألبوم "لعبة مكسرة"، و ضم الألبوم 8 أغاني أبرزهم: "مجنونة بيه"، "أميرة الإحساس"، "لاقية كل حاجة".
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