هكذا رثت إنجي أمين المخرج محمد النجار

رثت النجمة إنجي أمين المخرج الراحل محمد النجار بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورة جمعتها به عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت

عليها كاتبة: "حزنت جدًا لوفاة المخرج الكبير محمد النجار كان شخصية جميلة و محترمة و إبداع فنىطبعا ربنا يرحمه يارب ادعوا له بالرحمة البقاء لله".

يذكر أن نجمة ذا فويس إنجي أمين طرحت سابقاً ألبوم "لعبة مكسرة"، و ضم الألبوم 8 أغاني أبرزهم: "مجنونة بيه"، "أميرة الإحساس"، "لاقية كل حاجة".

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