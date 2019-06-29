بدرية طلبة تكشف موعد عودة ريا وسكينة

نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" "انستجرام" صورة لأفيش مسرحية ريا و سكية. و علقت عليها قائلة : أستنونا دعواتكم معانا يارب بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك مسرحية ريا وسكينة من تاني.

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