نشرت الفنانة لاميا فراجنية عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" صور لها و هى الفيديوهات "إنستجرام" صور لها و هىفى أحدث جلسة تصوير و علقت عليها قائلة : في بلدي مسقط ذكريات جديدة مثل الطقس هنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللبنانية لاميتا فرانجية تنشر صورا من أحدث جلسات تصويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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