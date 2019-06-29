بالفيديو.. محمد لطفي و رامز أمير في الملاهي

نشر النجم محمد لطفي مقطع فيديو ساخرا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهر من خلاله مع نجله و الفنان رامز أمير ، و هم يقفزوا داخل إحدى الملاهي، وعلّق عليه قائلاً :شوفتو رامز

أمير وإبراهيم ابني عملو فيا ايه".

يذكر أن الفنان محمد لطفي و النجم رامز أمير شاركا مؤخرًا في فيلم "حملة فرعون"، و هو من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد

العزيز، و بطولة كل من عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، حورية فرغلي، سوزان نجم الدين، مصطفى منصور، رابي سعد، أحمد التهامي، مايك تايسون، كرم جابر، بيج رامي، هافبور جوليوس جورنسون، أحمد فهمي.