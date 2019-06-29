بالفيديو.. محمد لطفي و رامز أمير في الملاهي

نشر النجم محمد لطفي مقطع فيديو ساخرا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهر من خلاله مع نجله و الفنان رامز أمير ، و هم يقفزوا داخل إحدى الملاهي، وعلّق عليه قائلاً :شوفتو رامزأمير وإبراهيم ابني عملو فيا ايه".
يذكر أن الفنان محمد لطفي و النجم رامز أمير شاركا مؤخرًا في فيلم "حملة فرعون"، و هو من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد
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