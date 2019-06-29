ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية سحر فوزي لموقع "الفن" أنها خرجت من المستشفى وعادت إلى منزلها بعدما أجرت عملاً جراحياً صعباً.
وقالت لموقع "الفن": "أجريت عملية جراحية في الحبال الصوتية نتيجة الضغط والتعب والإجهاد، وقد تشكل بوليب في حلقي ما استدعى إزالته لأنه يعطي المريض صوتاً خشناً، وهو ذات العمل الجراحي الذي أجرته السيدة صباح الجزائري قبلي، وهو بشكل عام مرض المطربين".
وأضافت: "عندما كنت أؤدي دوري في مسلسل "سلاسل ذهب" اكتشفت أن عليّ اتخاذ القرار بإجراء العمل الجراحي بأسرع وقت، وقد منعني الأطباء من الكلام والتدخين لأسبوعين".
أسرة "الفن" تتمنى للممثلة الشفاء العاجل، شاكرين تعاونها بإعطائنا التصريح الحصري عبر "الواتس أب" لعدم قدرتها على الكلام.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – سحر فوزي: ممنوعة من الكلام والتدخين لأسبوعينخاص الفن- كارين رزق الله: "أنا إبنة هذا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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