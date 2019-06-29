ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الممثلة والكاتبة ​كارين رزق الله​ ان النجاح يأتي حين يكون الانسان صادقا مع الناس وتقول: "انا ابنة هذا الشعب وهذا المجتمع، وما يدور برأسي يدور برأس الناس كلها، فيقولون انا افكر مثلها، وغيري يفكر مثلي، لذلك يشعر الانسان انه امام واقع احيانا مضحك واحيانا مبكي، وهذا ما جعل اعمالي تنتشر، وخصوصا انتي مين الذي اضحك وابكى الناس".

وكانت قد صرحت لنا: " أعتقد أن أكثر ما أحبته الناس بهذا المسلسل هو أن فيه بسمة مع العلم أن المسلسل فيه قضايا معقدة وتجرحنا كلبنانيين، لكن نطرحهم بطريقة لذيذة وقريبة للقلب لا تجعلك تحزن كثيراً وتبكي وتنهار ، قد يجعلنا نبكي على أنفسنا وعلى وضعنا بالبلد ليس اكثر ، فمع الوجع فيه ضحكة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- كارين رزق الله: "أنا إبنة هذا المجتمع وما أفكر فيه تفكرون به" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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