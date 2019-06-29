خاص بالصور- نجوم الفن يقدمون واجب العزاء بالمخرج محمد النجار

ميرنا وليد - بيروت - تقبّلت أسرة المخرج المصري الراحل ​محمد النجار​ العزاء مساء أمس، بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

ومن بين المعزين ​عمرو يوسف​، ​أشرف زكي​، ​أحمد آدم​، ​حنان شوقي​، غادة إبراهيم، أحمد السبكي، تامر حبيب، أحمد ماهر، ​نضال الشافعي​، ​جميلة عوض​، الممثلة شيرين، نهلة سلامة، ​إيهاب فهمي​، أحمد بدير، دلال عبد العزيز، ​دنيا سمير غانم​، و​نهال عنبر​.

كما قدم واجب العزاء أيضاً ​محمود قابيل​، ​خالد زكي​، رشوان توفيق، مسعد فودة، عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرجان عمرو وشريف عرفة، المخرج يسري نصر الله، المخرج هاني لاشين والمخرج ​مجدي أبو عميرة​.

يُذكر أن النجار توفي يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض، حيث تواجد خلال الفترة الأخيرة داخل العناية المركزة، بأحد مستشفيات منطقة العجوزة بمصر.

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تصوير: شريف عبدربه