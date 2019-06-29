ميرنا وليد - بيروت - لاحظنا مؤخرا هيمنة واسعة لموضة فساتين الكتف الواحد بين الفنانات. وهي القصة التي اعتبرت الأكثر رواجاً وتقبلاً هذا الموسم، خصوصا وأنها تساهم بإظهار أنوثة السيدة بطريقة راقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر فساتين الكتف الواحد تسيطر على موضة 2019.. إليك فنانات اتبعنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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