موقف ملحم زين من النازحين السوريين موقف مشرّف وحكيم

ميرنا وليد - بيروت - لطالما كان الفنان اللبناني ​ملحم زين​ بعيداً عن السجالات السياسية التي تحصل في لبنان والعالم العربي، حرصاً منه على احترام جمهوره المتنوع بالآراء السياسية، فلم يستفز زين خلال مسيرته الممتدة منذ 15 عاماً أي طرف، بل يجمع الكثير من المتابعين والمراقبين أن زين محبوب من قبل كل الأطراف السياسية وجمهورهم.

في حلقة "​منا وجر​" على قناة الـMTV التي اطل فيها زين قبل أيام وجه له لاعب كرة السلة اللبناني فادي الخطيب سؤالاً عن موقفه من الخطاب العنصري الذي يطلقه بعض اللبنانيين بحق النازحين السوريين، فكان رد عقلاني ومنطقي من زين الذي أكد أنه ضد هذا الخطاب العنصري، وفسّر كلامه بشقين بأنه على المستوى الفني كان ل​سوريا​ الفضل عليه بالحفلات وعلى غيره من الفنانين وكانت باب رزق له ولغيره وليس من شيمه أن ينكر هذا الأمر، أما على المستوى الإجتماعي فأكد أنه مع تنظيم وجود السوريين في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية، وإعتبر ان هذه الخطوة أفضل بكثير من الخطاب العنصري بحق السوريين.

موقف زين موقف مشرّف، يحفظ فيه الوفاء لجمهوره في سوريا، وبالوقت نفسه يضع حلاً لهذه الأزمة عبر الطلب من الحكومة اللبنانية تنظيم الوجود السوري لحمايتهم من الخطاب العنصري، ولحماية اللبنانيين وأرزاقهم من المنافسة السورية وبالتالي إيجاد حل عقلاني ومسؤول تجاه هذه الإشكالية.