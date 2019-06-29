طرح برومو فيلم كريستين ستيوارت الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Charlie’s Angels، بطولة النجمة العالمية كريستين ستيوارت وناعومى سكوت وغيرهم، البرومو الدعائي الأول للجزء الجديد من العمل من خلال التريلر الرسمى الذى نشرته، والمقرر عرضه فى نوفمبر المقبل بدور العرض العالمية.

وكان الجزء الأول من الفيلم قد حصد 264 مليون دولار فى بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى عام 2000.

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ودارت أحداث الجزء الأول الذى عرض عام 2000، حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.

ومن المقرر أن يركز الفيلم على الجيل القادم من الملائكة الذين يعملون مع تشارلي الغامض، بعد نمو الوكالة بشكل كبير وانتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والاستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.