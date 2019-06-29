رغم التحديات.. المغرب يُعزّز اقتصاده بالتنوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عززت الحكومة المغربية من أدوات استقرار اقتصادها المحلي، عبر تنمية وتنويع مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب القطاع الزراعة، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع البنك المركزي المغربي أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى نسبة 2.7% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع 3.1% العام الماضي، على أن يعاود الصعود مجددا إلى 3.9% العام المقبل.

وتشكل الزراعة حاليا أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وبدأ خططا للاعتماد على الزراعة المروية، وتنفيذ تكنولوجيا لتجاوز تذبذب هطول الأمطار وأثره على الموسم الزراعي في البلاد.