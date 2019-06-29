هاني شاكر و"الموسيقيين المصرية".. اختبار جديد وانتخابات ساخنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية والمتوقع فتح باب الترشح لها، الأحد 7 يوليو، على أن تجري الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.

وقال هاني شاكر في بيان صحفي أصدره بمناسبة الانتخابات إن "مسؤولية العمل النقابي استهلكت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري، خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها".

وأضاف أن "تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي ولم أكن أنتوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات دفعتني للترشح مرة أخرى، خاصة أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها، وخلال الدورة المنقضية تحققت إنجازات غير مسبوقة قفزت بالعمل النقابي إداريًا وماليًا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية".

وتابع: "وصل إجمالي الودائع 24 مليون جنيه وتسلمتها قبل 4 أعوام وفي حسابها ٧ ملايين جنيه فقط عام 2015، كما زادت الأصول الثابتة وتم شراء مقار جديدة وتجديد عقود عدد من المقار الأخرى، بخلاف مشروع الإسكان في حدائق أكتوبر والذي استطاع المجلس إنهاء كل معوقاته".

وأكد شاكر أنه خاض التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقي بعد أن وصلت أحوال النقابة لمستوى وصل إلى حد "النشاز" وتدهور مستوى الأداء.