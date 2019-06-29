هل انفصلت مايلي سايرس عن زوجها ليام هيمسورث؟

ترددت معلومات ان المغنية مايلي سايرس انفصلت عن زوجها الممثل ليام هيمسورث وذلك بعد اشهر قليلة من الزواج.

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وتحدثت تقارير ان مايلي قالت “تعبت من الرجال” أثناء حفلتها الأخيرة ما عزز فرضية انفصالهما.

وكانت مايلي وليام قد تزوجا في حفل زفاف خاص اقيم بحضور عدد قليل من الاقرباء والاصدقاء المقربين أواخر عام 2018 بعد عشر سنوات من العلاقة العاطفية.

ونشرت مايلي مجموعة من الصور التي تجمعها بـ “هيمسورث”، وذيلتها بعبارة “بعد مرور 10 سنوات..”، بالاضافة الى صور اخرى ذيلتها بعبارة “23 / 12 / 2018” في اشارة الى تاريخ زواجها.