Jun 29, 2019
ترددت معلومات ان المغنية مايلي سايرس انفصلت عن زوجها الممثل ليام هيمسورث وذلك بعد اشهر قليلة من الزواج.
وتحدثت تقارير ان مايلي قالت “تعبت من الرجال” أثناء حفلتها الأخيرة ما عزز فرضية انفصالهما.
وكانت مايلي وليام قد تزوجا في حفل زفاف خاص اقيم بحضور عدد قليل من الاقرباء والاصدقاء المقربين أواخر عام 2018 بعد عشر سنوات من العلاقة العاطفية.
ونشرت مايلي مجموعة من الصور التي تجمعها بـ “هيمسورث”، وذيلتها بعبارة “بعد مرور 10 سنوات..”، بالاضافة الى صور اخرى ذيلتها بعبارة “23 / 12 / 2018” في اشارة الى تاريخ زواجها.
كانت هذه تفاصيل خبر هل انفصلت مايلي سايرس عن زوجها ليام هيمسورث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.