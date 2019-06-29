خاص – كاميليا ورد تستكمل مسيرة النجاح مع “لايف ستايلز ستوديوز” بـ “يا زعل”

طرحت الفنانة كاميليا ورد أغنية جديدة بعنوان “يا زعل” كلمات أحمد عصام، لحن باسم يحيى، توزيع موسيقي روبير الأسعد وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الكليب وقعه المخرج شهاب شهاب الذي حرص على تقديم عمل يليق بالفنانة الشابة وبشركة الانتاج الرائدة في عالم الاعمال المصورة.

Advertisements

أطلت كاميليا بعدة مشاهد منها في الاستديو ومشهد في الطبيعة على الثلوج، حيث ظهرت بإطلالة جميلة وملفتة للانظار.

وتستكمل كاميليا ورد مسيرة النجاح مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بأغنية “يا زعل”، حيث يعتبر هذا العمل هو التعاون الثاني الذي يجمعها مع الشركة بعد النجاح الكبير لأغنية “طيارة”.

من جهة أخرى، تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح مجموعة من الأعمال الجديدة لفنّانين معروفين ونجوم شباب، حيث من المتوقع ان يبصر كليب مروة ناجي النور قريباً. كما تتحضر الشركة لتصوير اغنيتين جديدتين واحدة لفيفيان مراد وأخرى لروان عليان.