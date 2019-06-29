متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط حضور عدد كبير من أصدقائها المقربين وزملائها الفنانين، احتفلت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت شهد الياسين، بزفافها، حيث أطلت بفستان أبيض مميز حمل الشكل الوردي من الأمام، وله ذيل طويل أشاد به الكثيرون.
وحضر حفل زفاف الياسين، كل من النجمة هبة الدري، ولمياء طارق، ومي البلوشي، وابنتها شيماء، والمذيعة إيمان نجم، وغيرهم.
وحرص عدد كبير من الحضور على نشر صور وفيديوهات من حفل الزفاف، وشاركوا على الحساب الخاص بالعروس.
ومن المثير للجدل، أن زوج شهد، لم يظهر في أي من الصور والفيديوهات التي تم التقاطها، ولم يتم الإفصاح عن هوية زوجها، أو كتابة اسمه.
https://www.instagram.com/shahdalyasen1/tagged/
وهنأت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة شهد الياسين، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت: "عرس شهد الياسين، الله يتمم عليها بالخير والسعادة"، فردت عليها شهد، قائلًة: "مشكورة يا حبيبتي يا روحي".
وكانت شهد الياسين، نشرت مقطع فيديو في مايو الماضي، شكرت فيه كل من بارك زواجها، وأعلنت أنها ستقيم حفل زفاف بعد شهر رمضان المبارك.
يُذكر أنّ شهد ممثلة كويتية من أصول عراقية من مواليد الـ 28 من أغسطس عام 1983، وقد بدأت حياتها الفنية آواخر التسعينيات، وكان ذلك من خلال دورها في المسلسل الاجتماعي "حكايات كويتية".
كانت هذه تفاصيل خبر زفاف شهد الياسين بالفيديو والصُور.. والعريس "مجهول الهوية"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.